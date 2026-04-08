الأربعاء 2026-04-08 11:06 م

إسلام آباد: أمريكا وإيران اتفقتا على وقف النار في كافة المناطق

علما إيران والولايات المتحدة
الأربعاء، 08-04-2026 03:16 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار في كافة المناطق بما في ذلك لبنان، ودعا الوفدين الأمريكي والإيراني للحضور إلى إسلام آباد يوم الجمعة لمواصلة المفاوضات.

وقال شريف إن الجانبين الأمريكي والإيراني أظهرا حكمة وتفهما وانخرطا بشكل بناء في جهود تعزيز الاستقرار، وأضاف نأمل صادقين أن تنجح محادثات إسلام آباد في تحقيق سلام مستدام.

 
 


