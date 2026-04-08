إسلام آباد: أمريكا وإيران اتفقتا على وقف النار في كافة المناطق

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار في كافة المناطق بما في ذلك لبنان، ودعا الوفدين الأمريكي والإيراني للحضور إلى إسلام آباد يوم الجمعة لمواصلة المفاوضات.

