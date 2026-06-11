إسلام آباد تدعو إلى "تسوية بالتفاوض" بين واشنطن وطهران بعد "التصعيد الأخير"

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية طاهر أندرابي للصحافيين، إنّ "باكستان تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في المنطقة في ظل التصعيد الأخير... ونحن نرى أنّ الدبلوماسية والحوار يجب أن يكونا المبدأين التوجيهيين لتحقيق تسوية يتم التفاوض عليها لجميع القضايا الخلافية".
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