الثلاثاء 2026-04-21 07:17 م

إسلام أباد تحث واشنطن وطهران على تمديد وقف إطلاق النار

إعلان هام صادر عن باكستان
الباكستان
 
الثلاثاء، 21-04-2026 07:02 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن باكستان حثت الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار بينهما المحدد بأسبوعين.اضافة اعلان


وجاء في البيان أن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار شدد خلال اجتماع مع القائمة بأعمال السفارة الأميركية في باكستان ناتالي إيه. بيكر على ضرورة التواصل بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن باكستان حثت كلا الجانبين على بحث تمديد وقف إطلاق النار.
 
 


تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز

عربي ودولي حركة الملاحة عبر مضيق هرمز متوقفة تقريبا

أسعار الذهب ترتفع في الأردن وعيار 21 يسجل 98.400 دينار للغرام

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي موعد انتهاء وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بشأن الاعتداءات الإيرانية

عناصر من الحرس الثوري الايراني

عربي ودولي الحرس الثوري: لا توجد أي مفاوضات في الوقت الحالي

ل

أسواق ومال الصين تخفض أسعار الوقود لأول مرة منذ بدء الحرب على إيران

ل

أخبار محلية هيئة شباب كلنا الأردن تطلق سلسلة دورات تدريبية لتمكين الشباب



 
 






