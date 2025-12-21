إشارات إيجابية من واشنطن بشأن محادثات إنهاء الحرب الأوكرانية

الإثنين 2025-12-22 01:43 ص

الأحد، 21-12-2025 11:48 م
الوكيل الإخباري-   قال المبعوث الأميركي الخاص ‌ستيف ويتكوف ⁠على منصة "إكس" يوم ‌الأحد إن المحادثات التي عُقدت بين مسؤولين أميركيين ‍وأوروبيين وأوكرانيين على مدار ⁠الأيام الثلاثة الماضية في فلوريدا، بهدف ‌إنهاء الصراع في أوكرانيا، كانت مثمرة ‌وبنّاءة.اضافة اعلان


وأضاف ويتكوف: "خلال الثلاثة أيام الماضية، عقد الوفد الأوكراني في فلوريدا سلسلة من اللقاءات البنّاءة والمثمرة مع الشركاء الأميركيين والأوروبيين".

وتابع قائلًا: "عُقد أيضًا لقاء بنّاء منفصل أميركي-أوكراني. تم إيلاء اهتمام خاص لبحث الأطر الزمنية وتتابع الخطوات التالية بشأن خطة السلام في أوكرانيا".

وشدّد على أنه "يجب ألّا يكون السلام في أوكرانيا مجرد وقف للأعمال العدائية، بل أساسًا لمستقبل مستقر".

واختتم قائلًا: "تتمثل أولويتنا المشتركة في وقف القتل وضمان أمن مكفول، وتهيئة الظروف لتعافي أوكرانيا واستقرارها وازدهارها على المدى الطويل".

وقدّمت واشنطن الشهر الماضي خطة تضم 28 نقطة لإنهاء الحرب، لكن الأوكرانيين وحلفاءهم الأوروبيين اعتبروا أن النسخة الأولى منها مواتية أكثر لموسكو، وذلك قبل تعديلها عقب التشاور مع كييف والاتحاد الأوروبي.

لكن من غير المرجّح أن يقبل الكرملين هذه التعديلات، إذ وصفها بأنها "غير بنّاءة"، استنادًا إلى ما أصبح منها معروفًا علنًا.

وأكدت موسكو أن مبعوثها موجود في الولايات المتحدة لتسلّم التعديلات على الخطة ونقلها إلى الكرملين، نافية التحضير لإجراء مفاوضات ثلاثية.

