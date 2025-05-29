إشكال بين قوات "يونيفيل" وأهالي بلدة ياطر في جنوب لبنان

وأفادت صحيفة "الأخبار"، بأن الجيش اللبناني أنهى الإشكال الذي وقع بين الأهالي وقوة من اليونيفيل التي حاولت الدخول إلى الأحياء السكنية داخل بلدة ياطر الجنوبية.
وتعليقاً على هذه الحادثة المتكررة في معظم القرى الجنوبية، أوضح الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن "الوضع كان هادئا، وتمكن جنود حفظ السلام من مواصلة طريقهم بعد حوالي ثلاثين دقيقة، وخلافاً لبعض التقارير الإعلامية، لم يُشهر جنود حفظ السلام أسلحتهم".
وأشار إلى ان "مجموعة من الرجال بملابس مدنية أوقفت صباح اليوم جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل في بلدة ياطر، أثناء قيامهم بدورية مُخطط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني".
وذكّر تيننتي بأن "قوات حفظ السلام تعمل في جنوب لبنان بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، وبتكليف من مجلس الأمن، وأن أنشطتنا تُنسّق مع الجيش اللبناني"، مشددا على أن "أي تدخّل في أنشطة جنود حفظ السلام أمرٌ غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرار 1701".
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