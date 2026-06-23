الثلاثاء 2026-06-23 02:45 ص

إصابات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية تتجاوز الألف

إصابات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية تتجاوز الألف
إصابات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية تتجاوز الألف
 
الثلاثاء، 23-06-2026 01:44 ص
الوكيل الإخباري- سجّلت أكثر من ألف إصابة بإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث أودت آخر موجة تفشي للمرض بحياة أكثر من 250 شخصا، وفق ما أظهرت أرقام رسمية صدرت الإثنين.اضافة اعلان


وأكّد المعهد الوطني للصحة العامة في البلاد 1003 حالات إصابة و254 وفاة، مع معدّل وفيات بنسبة 25 في المئة.

وفي 15 مايو، أعلن عن تفشي موجة جديدة من فيروس إيبولا الذي يسبّب حمى نزفية.

وانتشر الفيروس في ثلاثة أقاليم هي إتوري وشمال وجنوب كيفو حيث يعيش حوالي 15 مليون شخص.

وانتقل إيبولا أيضا إلى أوغندا المجاورة حيث أحصت منظمة الصحة العالمية 20 إصابة وحالتي وفاة، بالرغم من تأكيد السلطات أن "الوضع تحت السيطرة" في فترة سابقة من الشهر.

ولا يوجد بعد لقاح أو علاج لسلالة بونديبوغيو من فيروس إيبولا التي تتفشى حاليا.
 
 


gnews

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