إصابات بسقوط مسيرات أوكرانية على مبنيين سكنيين في تامبوف الروسية

الوكيل الإخباري- أفاد يفغيني بيرفيشوف القائم بأعمال حاكم مقاطعة تامبوف الروسية الواقعة جنوب شرق موسكو، بأن 7 أشخاص أصيبوا جراء هجوم طائرة مسيرة على مدينة كوتوفسك في المقاطعة الليلة الماضية.

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وكتب بيريشوف عبر "تلغرام" أن طائرات بدون طيار اصطدمت بمبنيين سكنيين مكونين من خمسة طوابق في كوتوفسك، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح ناجمة عن شظايا النوافذ المحطمة، بينما اشتكى أربعة آخرون من ارتفاع ضغط الدم.



وأضاف المسؤول أن جميع المصابين تلقوا المساعدة اللازمة ولم يحتاجوا إلى دخول المستشفى.



وذكر أيضا أن الهجوم الذي نفذته القوات الأوكرانية، ألحق أضرارا طفيفة بالمبنيين، حيث تحطمت نوافذ وتضررت شرفات، دون أن تكون هناك حاجة لإجلاء السكان من المبنيين المتضررين.