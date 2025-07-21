إصابات جراء انفجارين شمال إيران

وقال رئيس منظمة الإطفاء في رشت، شهرام مومني، إن الحادث نجم عن انفجار غاز، وأسفر عن إصابة 18 شخصًا، نُقل 16 منهم إلى المستشفيات.
وأضاف أن الانفجار لم يسفر عن إصابات، لكنه ألحق أضرارًا مادية بأحد المباني السكنية، مؤكدًا أن "التحقيق ما يزال جاريًا لمعرفة السبب الدقيق".
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