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إصابات جراء انفجارين شمال إيران

أدخنة متصاعدة جراء انفجار في إيران
أدخنة متصاعدة جراء انفجار في إيران
 
الإثنين، 21-07-2025 07:47 ص

الوكيل الإخباري-   أسفر انفجاران منفصلان وقعا في مدينتيْ رشت ورضوان شهر بمحافظة جيلان شمالي إيران عن سقوط جرحى وأضرار مادية كبيرة، فيما فتحت السلطات تحقيقاً لتحديد الأسباب.

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ووقع الانفجار الأول، في وقت مبكر من فجر اليوم الاثنين، في شارع باهنر بمدينة رشت مركز محافظة جيلان، ما أدى إلى تدمير مبنى يضم محال تجارية لبيع الذهب، ومعهد لغات، ومحال ألعاب إلكترونية.

وقال رئيس منظمة الإطفاء في رشت، شهرام مومني، إن الحادث نجم عن انفجار غاز، وأسفر عن إصابة 18 شخصًا، نُقل 16 منهم إلى المستشفيات.

 

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية (إرنا) إن الانفجار الثاني حدث مساء امس الأحد في رضوان شهر، بحسب ما أكده رئيس الإطفاء في المدينة، أصغر وثوق.

وأضاف أن الانفجار لم يسفر عن إصابات، لكنه ألحق أضرارًا مادية بأحد المباني السكنية، مؤكدًا أن "التحقيق ما يزال جاريًا لمعرفة السبب الدقيق".

 
 
gnews

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