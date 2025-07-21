إصابات جراء انفجارين شمال إيران

الوكيل الإخباري- أسفر انفجاران منفصلان وقعا في مدينتيْ رشت ورضوان شهر بمحافظة جيلان شمالي إيران عن سقوط جرحى وأضرار مادية كبيرة، فيما فتحت السلطات تحقيقاً لتحديد الأسباب.

اضافة اعلان

ووقع الانفجار الأول، في وقت مبكر من فجر اليوم الاثنين، في شارع باهنر بمدينة رشت مركز محافظة جيلان، ما أدى إلى تدمير مبنى يضم محال تجارية لبيع الذهب، ومعهد لغات، ومحال ألعاب إلكترونية.



وقال رئيس منظمة الإطفاء في رشت، شهرام مومني، إن الحادث نجم عن انفجار غاز، وأسفر عن إصابة 18 شخصًا، نُقل 16 منهم إلى المستشفيات.