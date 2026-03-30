إصابات جراء سقوط شظايا صاروخ في ميناء حيفا ومنشآت "بزان" لتكرير النفط

وذكرت وسائل الإعلام أن الهجوم على ميناء حيفا كان مشتركاً بين إيران وحزب الله، مع التبليغ عن 7 مواقع سقوط في مدينة حيفا ومحيطها.
من جهتها، تلقت فرق الإطفاء والإنقاذ عدة بلاغات عن مواقع تحطم في حيفا، فيما باشرت فرق "نجمة داود الحمراء" عمليات بحث وتمشيط في الأحياء المجاورة ومنطقة بنيامينا.
كما توجهت فرق الإسعاف لمسح مناطق وردت منها تقارير أولية عن سقوط صواريخ في حيفا وكريات، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمالي إسرائيل، بما في ذلك نتانيا وهرتسليا.
وامتدت الإنذارات لتشمل مناطق الوديان والجليل الأوسط والغربي، إضافة إلى طبريا ومحيطها، وسط تقارير عن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الشمال.
كما أُطلقت تحذيرات في مناطق متعددة، شملت خليج حيفا وجبال الكرمل والجليل بمختلف مناطقه، إضافة إلى هضبة الجولان الجنوبية وخط المواجهة، في وقت استمرت فيه صفارات الإنذار في أنحاء الجليل ومنطقتي حيفا والخليج.
وأشارت وسائل الإعلام إلى رصد هجوم على مجمع "زاون"، بالتزامن مع وابل من الصواريخ من لبنان، حيث أُطلق قرابة عشرة صواريخ باتجاه الشمال ومنطقة شارون، تم اعتراض بعضها، فيما سقط بعضها الآخر في مناطق مفتوحة.
