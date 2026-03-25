إصابات واسعة بين الجنود الأمريكيين مع استمرار الحرب

وقالت الشبكة في تقريرها: "أُصيب نحو 290 جنديًا أمريكيًا خلال العمليات القتالية ضد إيران".
وأشارت إلى أن 255 منهم عادوا إلى الخدمة.
وكشفت مقابلات مع جنود أمريكيين في الخدمة الفعلية والاحتياط أن بعض القوات الأمريكية تشعر بـ"الضعف والضغط الهائل والإحباط" مع تواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
وصرّح مسؤول عسكري يعالج أفراد الخدمة الذين تم إجلاؤهم من الشرق الأوسط إلى ألمانيا بأن الجنود يعانون من "حماية غير كافية وتخطيط غير وافٍ"، مشيرًا إلى أن عملية برية ستكون "كارثة مطلقة.. ليس لدينا خطة لذلك. لا يمكننا حتى الدفاع بالكامل عن قاعدة برية واحدة في مسرح القتال". وقُتل 13 جنديًا حتى الآن، 7 منهم بسبب الضربات الإيرانية.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني في 4 مارس أن أكثر من 680 جنديًا أمريكيًا وإسرائيليًا قُتلوا وأُصيبوا في الصراع.
ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، التي دخلت يومها الـ26، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيّرات، إضافة إلى إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل والدول التي تعتبرها داعمة للعمل العسكري ضدها.
