الثلاثاء 2026-05-12 10:55 ص

إصابات ووفيات في صفوف حرس الحدود الأكراني بفيروس هانتا

الثلاثاء، 12-05-2026 10:07 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في قوات الأمن الروسية بأن حرس الحدود الأوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف شمال أوكرانيا سجلوا وفيات عدة بفيروس هانتا، فيما يتم توثيق إصابات جديدة.

وقال مصدر لوكالة تاس: "لا تزال حالات الإصابة بفيروس هانتا تُسجّل في تشيرنيغييف. تم تحديد ثماني حالات فقط في هذه المنطقة الأوكرانية، لكنّ كوادر طبية من الكتيبة الحادية عشرة التابعة لحرس الحدود الأوكراني تُقرّ بأنّ حرس الحدود المتمركزين في مقاطعة سيمينوفسكي يموتون بانتظام بسبب العدوى" فيما تتكتم سلطات كييف على الحجم الحقيقي للمشكلة.

فيروس هانتا ينتقل إلى الإنسان عن طريق الاتصال بالقوارض أو استنشاق الغبار الملوث ببولها أو برازها ويمكن أن تسبب شكلين رئيسيين من المرض.

 
 






