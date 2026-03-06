الجمعة 2026-03-06 05:33 م

إصابة ابن سموتريتش في لبنان

إصابة ابن سموتريتش في لبنان
إصابة ابن سموتريتش في لبنان
 
الجمعة، 06-03-2026 03:31 م
الوكيل الإخباري-   أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة ابن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى جانب عدد من الجنود، خلال نشاط عسكري على الحدود مع لبنان.اضافة اعلان


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نجل سموتريتش يخدم في لواء غفعاتي، وقد أُصيب خلال عمليات عسكرية في جنوب لبنان.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"أوقاف جرش" تعقد محاضرة حول مفهوم الوسطية في الإسلام

أخبار محلية "أوقاف جرش" تعقد محاضرة حول مفهوم الوسطية في الإسلام

توقيع اتفاقية تعاون بين حملة البر والإحسان وصندوق الزكاة الأردني

أخبار محلية توقيع اتفاقية تعاون بين حملة البر والإحسان وصندوق الزكاة الأردني

مندوبًا عن الملك .. الأمير علي بن نايف يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ122

أخبار محلية مندوبًا عن الملك .. الأمير علي بن نايف يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ122

الإسترليني يرتفع مقابل اليورو وينخفض أمام الدولار

أسواق ومال الإسترليني يرتفع مقابل اليورو وينخفض أمام الدولار

انفجارات في البحرين والكويت إثر هجمات إيرانية متجددة

عربي ودولي انفجارات في البحرين والكويت إثر هجمات إيرانية متجددة

طيران الإمارات يتوقع العودة إلى التشغيل الكامل خلال أيام

عربي ودولي طيران الإمارات يتوقع العودة إلى التشغيل الكامل خلال أيام

قطر تقول إن عناصر في قواتها البحرية كانوا في مبانٍ في البحرين استهدفتها إيران

عربي ودولي قطر تقول إن عناصر في قواتها البحرية كانوا في مبانٍ في البحرين استهدفتها إيران

الدولار يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام



 






الأكثر مشاهدة