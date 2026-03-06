إصابة ابن سموتريتش في لبنان

03:31 م

الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة ابن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى جانب عدد من الجنود، خلال نشاط عسكري على الحدود مع لبنان. اضافة اعلان





وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نجل سموتريتش يخدم في لواء غفعاتي، وقد أُصيب خلال عمليات عسكرية في جنوب لبنان.





