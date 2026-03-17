الثلاثاء 2026-03-17 06:50 م

إصابة اثنين من كوادر الطوارئ في الكويت إثر سقوط شظايا

الوكيل الإخباري-   أصيب اثنان من منتسبي فرق الطوارئ الطبية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أثناء وجودهما في مقر عملهما بأحد مراكز الإسعاف، إثر سقوط شظايا على الموقع.اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إن فرق الطوارئ باشرت التعامل مع الحادث فورا، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع، قبل نقلهما إلى أحد المستشفيات القريبة لاستكمال التقييم وتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

وأشار السند، إلى أن حالة المصابين مستقرة، ويتلقيان الرعاية الطبية الضرورية.
 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة