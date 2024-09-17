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إصابة المئات من مقاتلي حزب الله في انفجار أجهزة اتصال يحملونها

حزب الله اللبناني
حزب الله
الثلاثاء، 17-09-2024 04:58 م

الوكيل الإخباري-   أصيب العشرات من مقاتلي "حزب الله" اللبناني، بانفجار أجهزة الاتصال التي يحملونها، في عدد من المناطق اللبنانية.

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وأفادت وسائل إعلام لبنانية بوصول عشرات الإصابات إلى معظم المستشفيات على امتداد الأراضي اللبنانية.


وأفادت مصادر أمنية لبنانية بأن "انفجار أجهزة الاتصال، في عدد من المناطق اللبنانية، سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية".


وأشارت مصادر لبنانية إلى أن 'العدو الاسرائيلي قام عصر اليوم الثلاثاء، بواسطة تقنية عالية بتفجير نظام  pagers المحمول باليد لعناصر من المقاومة، في أكثر من منطقة في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي الجنوب والبقاع اللبناني"

 
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