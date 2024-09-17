إصابة المئات من مقاتلي حزب الله في انفجار أجهزة اتصال يحملونها

الوكيل الإخباري- أصيب العشرات من مقاتلي "حزب الله" اللبناني، بانفجار أجهزة الاتصال التي يحملونها، في عدد من المناطق اللبنانية.

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وأفادت وسائل إعلام لبنانية بوصول عشرات الإصابات إلى معظم المستشفيات على امتداد الأراضي اللبنانية.



وأفادت مصادر أمنية لبنانية بأن "انفجار أجهزة الاتصال، في عدد من المناطق اللبنانية، سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية".