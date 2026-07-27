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إصابة تسعة أشخاص في صاعقة برق بمطار أرتورو ميشيلينا الدولي بفنزويلا

https://www.alwakeelnews.com/story/783290
ارشيفية
 
الإثنين، 27-07-2026 12:21 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة "إل إمبولسو" الفنزويلية بإصابة 9 أشخاص على الأقل من بينهم أربعة من أفراد الحرس الوطني جراء صاعقة برق ضربت مطار أرتورو ميشيلينا الدولي في فالنسيا بولاية كارابوبو.

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وأضافت الصحيفة: "ضربت صاعقة رصيف مطار أرتورو ميشيلينا الدولي في فالنسيا، مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص على الأقل، من بينهم أربعة من أفراد الحرس الوطني وخمسة من عمال المطار".

 

 وذكرت الصحيفة أن فرق الإطفاء والإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث ونقلت ثمانية مصابين على وجه السرعة إلى قسم الإسعاف في مجمع مستشفى الدكتور إنريكي تيغرا لتلقي العلاج الطبي.

 
 


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