إصابة تسعة أشخاص في صاعقة برق بمطار أرتورو ميشيلينا الدولي بفنزويلا

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "إل إمبولسو" الفنزويلية بإصابة 9 أشخاص على الأقل من بينهم أربعة من أفراد الحرس الوطني جراء صاعقة برق ضربت مطار أرتورو ميشيلينا الدولي في فالنسيا بولاية كارابوبو.

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وأضافت الصحيفة: "ضربت صاعقة رصيف مطار أرتورو ميشيلينا الدولي في فالنسيا، مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص على الأقل، من بينهم أربعة من أفراد الحرس الوطني وخمسة من عمال المطار".