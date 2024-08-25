إصابة جنديين إسرائيليين بقصف حزب الله

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مصادر، بأن حزب الله اللبناني كان يريد استهداف مقر الموساد الإسرائيلي.
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