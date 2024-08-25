إصابة جنديين إسرائيليين بقصف حزب الله

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديين أُصيبا بعد سقوط صاروخ أُطلق من لبنان قرب زورق حربي للاحتلال قبالة شواطئ مدينة نهاريا صباح اليوم.

اضافة اعلان

وشن حزب الله اللبناني هجوما موسعا بالصواريخ والمسيرات اليوم الاحد استهدف عدة مناطق ومدن في إسرائيل.