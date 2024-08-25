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إصابة جنديين إسرائيليين بقصف حزب الله

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال الاسرائيلي
الأحد، 25-08-2024 03:19 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديين أُصيبا بعد سقوط صاروخ أُطلق من لبنان قرب زورق حربي للاحتلال قبالة شواطئ مدينة نهاريا صباح اليوم.

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وشن حزب الله اللبناني هجوما موسعا بالصواريخ والمسيرات اليوم الاحد استهدف عدة مناطق ومدن في إسرائيل.


وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مصادر، بأن حزب الله اللبناني كان يريد استهداف مقر الموساد الإسرائيلي.



 

 

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