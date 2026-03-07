إصابة جنديين إسرائيليين بنيران مضادة للدروع في جنوب لبنان

وقال الجيش في بيان صحفي السبت إن الجنديين نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ عائلتيهما بالحادث.
-
