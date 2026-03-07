إصابة جنديين إسرائيليين بنيران مضادة للدروع في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أُصيب جنديان من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ينتميان إلى لواء غفعاتي، بجروح متوسطة الجمعة، جراء تعرضهما لإطلاق نار مضاد للدروع أثناء تنفيذهما مهمة في جنوب لبنان.

اضافة اعلان