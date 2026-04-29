إصابة جندي إسرائيلي في جنوب لبنان

الأربعاء، 29-04-2026 08:19 ص
الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أحد جنوده أصيب في جنوب لبنان بنيران طائرة مسيّرة أطلقها حزب الله وانفجرت قرب قوات الجيش جنوب ما سماه "خط الدفاع المتقدم" الذي أقامته إسرائيل على الأرض اللبنانية.اضافة اعلان


وقال جيش الاحتلال إن مسيّرات عدة أطلقها حزب الله انفجرت قرب قواته في جنوب لبنان.
 
 


