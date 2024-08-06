إصابة جنود أميركيين بهجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد

من جهتها، نقلت رويترز عن مسؤولين أمنيين أن صاروخين من نوع "كاتيوشا" أطلقا الاثنين على قاعدة "عين الأسد" الجوية غرب العراق التي توجد بها قوات أميركية وأخرى دولية.
وأضافت المصادر أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبب في سقوط خسائر بشرية أو أضرار داخل القاعدة. كما قال مصدر أمني إن الصواريخ سقطت داخل القاعدة.
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