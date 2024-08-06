 
الثلاثاء 2024-08-06 01:37 ص
 
 

إصابة جنود أميركيين بهجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد

من موقع الهجوم
من موقع الهجوم




 

الثلاثاء، 06-08-2024 01:21 ص

الوكيل الإخباري-  قالت مراسلة الجزيرة إن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أعلنت إصابة عدد من الجنود الأميركيين في هجوم صاروخي ليل الاثنين الثلاثاء على قاعدة تضم قوات أميركية غرب العراق، مشيرة إلى أن البنتاغون يعمل "على تقييم الأضرار إثر الهجوم".


من جهتها، نقلت رويترز عن مسؤولين أمنيين أن صاروخين من نوع "كاتيوشا" أطلقا الاثنين على قاعدة "عين الأسد" الجوية غرب العراق التي توجد بها قوات أميركية وأخرى دولية.


وأضافت المصادر أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبب في سقوط خسائر بشرية أو أضرار داخل القاعدة. كما قال مصدر أمني إن الصواريخ سقطت داخل القاعدة.

gnews

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