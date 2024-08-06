إصابة جنود أميركيين بهجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد

الوكيل الإخباري- قالت مراسلة الجزيرة إن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أعلنت إصابة عدد من الجنود الأميركيين في هجوم صاروخي ليل الاثنين الثلاثاء على قاعدة تضم قوات أميركية غرب العراق، مشيرة إلى أن البنتاغون يعمل "على تقييم الأضرار إثر الهجوم".



من جهتها، نقلت رويترز عن مسؤولين أمنيين أن صاروخين من نوع "كاتيوشا" أطلقا الاثنين على قاعدة "عين الأسد" الجوية غرب العراق التي توجد بها قوات أميركية وأخرى دولية.