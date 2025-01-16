إصابة جنود إسرائيليين بانفجار في قاعدة بالنقب (فيديو)

الوكيل الإخباري- أفادت تقارير إعلامية بأن انفجارًا هزّ قاعدة عسكرية في صحراء النقب، مما أسفر عن إصابة جنود إسرائيليين.

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وذكرت التقارير أن عددًا من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة في الانفجار الذي وقع مساء أمس الأربعاء.



وبحسب المصدر نفسه، فإن عبوة ناسفة كانت من ضمن ذخائر تمت مصادرتها من جنوبي لبنان انفجرت بينما كان الجنود يتدربون في المنشأة العسكرية.



وتداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصوّرًا يظهر -فيما يبدو- نقل جنود مصابين إلى سيارات إسعاف.



ونقلت مصادر إعلامية عن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الحادث.



وفي يونيو/حزيران الماضي، أصيب 9 جنود إسرائيليين بجروح مختلفة جراء انفجار أسلحة وذخيرة في قاعدة تسئليم العسكرية.