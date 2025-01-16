إصابة جنود إسرائيليين بانفجار في قاعدة بالنقب (فيديو)

وذكرت التقارير أن عددًا من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة في الانفجار الذي وقع مساء أمس الأربعاء.
وبحسب المصدر نفسه، فإن عبوة ناسفة كانت من ضمن ذخائر تمت مصادرتها من جنوبي لبنان انفجرت بينما كان الجنود يتدربون في المنشأة العسكرية.
وتداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصوّرًا يظهر -فيما يبدو- نقل جنود مصابين إلى سيارات إسعاف.
ونقلت مصادر إعلامية عن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الحادث.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أصيب 9 جنود إسرائيليين بجروح مختلفة جراء انفجار أسلحة وذخيرة في قاعدة تسئليم العسكرية.
-
أخبار متعلقة
-
خطاب الوداع لبايدن.. دعوة لتعديل الدستور وتحذيرات عديدة
-
نتنياهو يشكر ترامب وبايدن على دعمهما في اتفاق وقف إطلاق النار
-
بايدن: إنهاء الحرب على غزة بشكل دائم سيكون في ثاني مراحل الاتفاق
-
الإمارات ترحب بإعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
أمير قطر: نأمل أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في إنهاء العدوان
-
البيت الأبيض يتحدث عن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار
-
قطر: نؤكد استمرار دعم الأشقاء الفلسطينيين
-
أول طلب للسيسي بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة