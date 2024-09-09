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إصابة جنود إسرائيليين في عملية دهس عند الحدود مع مصر

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
الإثنين، 09-09-2024 11:46 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين، بإصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس تبعها تبادل إطلاق نار على الحدود مع جمهورية مصر.

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وقال موقع "حدشوت حموت" العبري إن "سيارة رباعية الدفع من طراز تويوتا أطلقت النار عند الحدود مع مصر تجاه جنود الجيش الإسرائيلي"..

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية "أطلق جنود الجيش النار على مركبة صغيرة مسرعة اقتربت منهم عند الجزء الشمالي من الحدود مع مصر" مشيرة إلى أنهم "قد يكونوا مهربي مخدرات".
وبحسب الإعلام العبري، انسحبت المركبة من مكان الحادث بسرعة

 
gnews

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