إصابة جنود إسرائيليين في عملية دهس عند الحدود مع مصر

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين، بإصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس تبعها تبادل إطلاق نار على الحدود مع جمهورية مصر.

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