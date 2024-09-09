إصابة جنود إسرائيليين في عملية دهس عند الحدود مع مصر

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية "أطلق جنود الجيش النار على مركبة صغيرة مسرعة اقتربت منهم عند الجزء الشمالي من الحدود مع مصر" مشيرة إلى أنهم "قد يكونوا مهربي مخدرات".
وبحسب الإعلام العبري، انسحبت المركبة من مكان الحادث بسرعة
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