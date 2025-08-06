إصابة جنود في قاعدة "فورت ستيوارت" في الولايات المتحدة بحادثة إطلاق نار

وقالت المتحدثة باسم القاعدة لفتنانت كولونيل أنجيل تومكو، إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أي إصابات.
وأضافت تومكو: "نقوم حاليا بتقييم الوضع، لكن يمكننا تأكيد وجود مطلق نار نشط".
ودعا منشور على صفحة قاعدة "فورت ستيوارت" العسكرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جميع الأفراد في المنطقة المغلقة إلى البقاء داخل المباني وإغلاق جميع النوافذ والأبواب وإقفالها.
وأضاف المنشور: "إصابة 5 جنود بالرصاص في حادث إطلاق نار بالقاعدة".
وتابع: "تم اعتقال مطلق النار في القاعدة والتحقيقات لا تزال جارية".
وأكدت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر أن "مطلق النار بقاعدة فورت ستيوارت في جورجيا الأمريكية لم يعد يشكل تهديدا".
وتقع قاعدة فورت ستيوارت العسكرية في جنوب غرب مدينة سافانا بولاية جورجيا، وتعد أكبر قاعدة عسكرية شرق نهر المسيسيبي.
روسيا اليوم
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