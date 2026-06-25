الخميس 2026-06-25 07:19 م

إصابة سفينة في مضيق هرمز بمقذوف مجهول المصدر

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أرشيفية
 
الخميس، 25-06-2026 07:03 م

الوكيل الإخباري- تضررت سفينة شحن الخميس؛ جراء إصابتها بمقذوف مجهول المصدر قبالة سواحل عُمان في مضيق هرمز، بدون تسجيل وقوع إصابات.

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وقالت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) "تعرضت سفينة شحن لإصابة في جانبها الأيمن بمقذوف مجهول، مما أدى إلى إلحاق أضرار بجسر القيادة. وأفاد قبطان السفينة بعدم وقوع إصابات أو آثار بيئية".

 
 


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