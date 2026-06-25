إصابة سفينة في مضيق هرمز بمقذوف مجهول المصدر

وقالت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) "تعرضت سفينة شحن لإصابة في جانبها الأيمن بمقذوف مجهول، مما أدى إلى إلحاق أضرار بجسر القيادة. وأفاد قبطان السفينة بعدم وقوع إصابات أو آثار بيئية".
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