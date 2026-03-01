الأحد 2026-03-01 12:47 م

إصابة شخصين إثر سقوط شظايا مسيّرات فوق منزلين في دبي

الأحد، 01-03-2026 10:31 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الأحد، إصابة شخصين إثر سقوط شظايا طائرات مسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية في ساحتي منزلين في إمارة دبي.اضافة اعلان


وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ سقوط الشظايا أسفر عن إصابتين، حيث قُدّمت لهما العناية الطبية اللازمة.

وأوضح أن الأصوات التي سُمعت نتجت عن عمليات اعتراض ناجحة.

ودوّت سلسلة من الانفجارات، الأحد، في دبي، في وقت توعّدت فيه إيران بضرب قواعد عسكرية أميركية في المنطقة ردًا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها، والذي أسفر، بحسب ما أُعلن، عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
 
 


