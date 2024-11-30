إصابة شخصين بإطلاق نار في مركز للتسوق بولاية أركنساس الأمريكية

الوكيل الإخباري- أفادت الشرطة الأمريكية بأن شخصين أصيبا في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس الأمريكية، يوم أمس المعروف بيوم "الجمعة السوداء"، وهو يوم التسوق السنوي في الولايات المتحدة.



وقالت شرطة ليتل روك، في بيان صحفي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": يوم الجمعة 29 نوفمبر مساء، استجاب ضباط الشرطة لحادث إطلاق نار في بارك بلازا مول، في البداية تم الإبلاغ عن حالة شخص معتد نشط، وتم نقل أحد الضحايا المصابين، الذي اكتشفته الشرطة حال وصولها مكان الحادث إلى المستشفى".

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وأضاف البيان: بعد فترة وجيزة وصل ضحية آخر مصاب بطلقات نارية إلى مستشفى مختلف بواسطة مركبة شخصية، ومن المتوقع أن يتعافى كلا الضحيتين تماما".



وأشار البيان إلى أن شرطة ليتل روك قامت بتأمين مكان الحادث وباشرت التحقيقات".



وختم البيان: "يعتقد محققو إدارة شرطة مدينة لورانس أن الحادث نجم عن شجار بين شخصين وتطور إلى إطلاق نار ولا يزال التحقيق جاريا".



وفي وقت سابق كانت شرطة ليتل روك، أصدرت بيانا تقول فيه "أصيب 3 أشخاص في إطلاق نار بمركز للتسوق بالولاية، لتصحح بعد ساعات ببيان جديد أنهم شخصان فقط".