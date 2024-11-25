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إصابة شخصين باستهداف غارات إسرائيلية لمنطقة القصير بمحافظة حمص

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 25-11-2024 11:25 م
الوكيل الإخباري-   أصيب شخصان بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص، الاثنين.اضافة اعلان


وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا نقاط العبور التي استهدفها سابقا على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع خسائر مادية"

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق الاثنين تنفيذ سلسلة غارات استهدفت ما وصفها بأنها طرق تهريب أسلحة إيرانية عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان، مضيفا أن العمليات عطلت إمدادات الأسلحة عبر الأراضي السورية.
 
gnews

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