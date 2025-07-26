السبت 2025-07-26 02:05 م
 

إصابة شخصين في انفجار قوي عند مدخل مبنى سكني في اليونان

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 26-07-2025 10:45 ص
الوكيل الإخباري-  وقع انفجار قوي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عند مدخل مبنى سكني في مدينة سالونيك شمال اليونان، مما أسفر عن إصابة شخصين وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى والسيارات المتوقفة، وفق ما أفادت به الشرطة.اضافة اعلان


وتدرس الشرطة اليونانية جميع الاحتمالات المتعلقة بالانفجار، بما في ذلك احتمال أن يكون الهجوم إرهابيًا، إذ يُقيم موظف كبير في سجن سالونيك في المبنى السكني الذي انفجرت فيه العبوة الناسفة.

ووقع انفجار العبوة الناسفة القوية بعد الساعة الثانية فجرًا بقليل، عند مدخل المبنى السكني في شارع ماكيدونوماشون، وتسبب الضجيج العنيف في إرباك سكان المنطقة، الذين خرجوا إلى الشوارع لمعرفة ما يحدث.

وأُصيب شابان بجروح طفيفة يُرجَّح أنها ناجمة عن تحطم الزجاج، ونُقلا بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.

وطوقت الشرطة المنطقة وبدأت التحقيق في الحادث.

ووفقًا للتقارير الأولية، أُصيب رجل وامرأة بجروح طفيفة جرّاء تحطم الزجاج، بينما ألحق الانفجار العنيف أضرارًا مادية جسيمة بالطابق الأرضي من المبنى السكني رقم 19، بالإضافة إلى أربعة مبانٍ سكنية مجاورة على الأقل.

كما تضررت ست سيارات، وتحطمت مداخل المباني السكنية، وأبواب ونوافذ عدة شقق جراء الانفجار المروّع.

وأبلغ سكان المبنى ضباط الشرطة الذين يحققون في الحادث أن مسؤولًا رفيع المستوى في السجن يقيم فيه، مما عزز فرضية الدافع المستهدف.

وكان التقييم الأولي للشرطة اليونانية يشير إلى أن الهجوم قد يكون إرهابيًا، ووقع في ساعة مبكرة من فجر السبت في مدينة سالونيك.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

فلسطينية مكلومة على شهداء غزة

فلسطين 25 شهيدا في غزة منذ فجر السبت في غزة

منصة زين تدعم فكرة Rehablex ضمن برنامج زين المبادرة

أخبار الشركات منصة زين تدعم فكرة Rehablex ضمن برنامج زين المبادرة

تعبيرية

طب وصحة الضغط النفسي والشهية المفتوحة.. إليك الرابط الغريب بينهما

الصين: التوازن بين الذكاء الاصطناعي والأمن يتطلب إجماعًا من العالم

تكنولوجيا الصين: التوازن بين الذكاء الاصطناعي والأمن يتطلب إجماعًا من العالم

أفعى خيط بربادوس

منوعات بعد 20 عاما .. رصد أصغر أفعى في العالم مجددا في بربادوس

إسرائيل تغلي: مسيرات في تل أبيب والقدس للمطالبة بإتمام صفقة التبادل

فلسطين إسرائيل تغلي .. مسيرات في تل أبيب والقدس للمطالبة بإتمام صفقة التبادل

الأونروا: لا أحد آمن في غزة وأوامر إسرائيلية تجبر الفلسطينيين على النزوح مجدداً

فلسطين الأونروا: لا أحد آمن في غزة وأوامر إسرائيلية تجبر الفلسطينيين على النزوح مجدداً

تعبيرية

عربي ودولي الجزائر .. هزة أرضية تضرب ولاية المدية



 
 





الأكثر مشاهدة