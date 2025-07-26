إصابة شخصين في انفجار قوي عند مدخل مبنى سكني في اليونان

وتدرس الشرطة اليونانية جميع الاحتمالات المتعلقة بالانفجار، بما في ذلك احتمال أن يكون الهجوم إرهابيًا، إذ يُقيم موظف كبير في سجن سالونيك في المبنى السكني الذي انفجرت فيه العبوة الناسفة.
ووقع انفجار العبوة الناسفة القوية بعد الساعة الثانية فجرًا بقليل، عند مدخل المبنى السكني في شارع ماكيدونوماشون، وتسبب الضجيج العنيف في إرباك سكان المنطقة، الذين خرجوا إلى الشوارع لمعرفة ما يحدث.
وأُصيب شابان بجروح طفيفة يُرجَّح أنها ناجمة عن تحطم الزجاج، ونُقلا بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.
وطوقت الشرطة المنطقة وبدأت التحقيق في الحادث.
ووفقًا للتقارير الأولية، أُصيب رجل وامرأة بجروح طفيفة جرّاء تحطم الزجاج، بينما ألحق الانفجار العنيف أضرارًا مادية جسيمة بالطابق الأرضي من المبنى السكني رقم 19، بالإضافة إلى أربعة مبانٍ سكنية مجاورة على الأقل.
كما تضررت ست سيارات، وتحطمت مداخل المباني السكنية، وأبواب ونوافذ عدة شقق جراء الانفجار المروّع.
وأبلغ سكان المبنى ضباط الشرطة الذين يحققون في الحادث أن مسؤولًا رفيع المستوى في السجن يقيم فيه، مما عزز فرضية الدافع المستهدف.
وكان التقييم الأولي للشرطة اليونانية يشير إلى أن الهجوم قد يكون إرهابيًا، ووقع في ساعة مبكرة من فجر السبت في مدينة سالونيك.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الجزائر .. هزة أرضية تضرب ولاية المدية
-
18 قتيلًا في حادث سير بجبال الأنديز في البيرو
-
روسيا: تدمير 54 طائرة أوكرانية مسيّرة خلال الليل
-
الولايات المتحدة تغيّر خدمة عسكريين من الوضع 10 إلى الوضع 32
-
الجيش اليمني يعلن مقتل 10 من جنوده وإفشال هجوم للحوثيين بصعدة
-
الصليب الأحمر يدعو إلى التحرك العاجل لوقف المعاناة المتفاقمة في غزة
-
البيت الأبيض: ترامب لا يزال منفتحًا على الحوار مع الزعيم كيم
-
روسيا: تسجيل انخفاض في الاحتياطات الأجنبية