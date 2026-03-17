الثلاثاء 2026-03-17 06:50 م

إصابة شخص في شمال إسرائيل بعد إطلاق حزب الله صواريخ ومسيرات

موقع غارة في مدينة نهاريا
الثلاثاء، 17-03-2026 12:51 ص

الوكيل الإخباري-   أصيب رجل في نهاريا بشمال إسرائيل، بحسب ما أفاد الإسعاف، بعد أن أطلق حزب الله صواريخ ومسيّرات تسببت أيضا في اندلاع حريق.

وقال الحزب اللبناني في بيان إنه في إطار التحذير لنهاريا، استهدفها مقاتلو حزب الله "بصلية صاروخيّة وبسرب من المسيّرات الانقضاضيّة".


وأفادت خدمة نجمة داوود الحمراء بأن مسعفيها في المدينة يعالجون رجلا "حالته بين الخفيفة والمتوسطة ويعاني إصابات ناجمة عن انفجار".

 
 


