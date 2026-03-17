إصابة شخص في شمال إسرائيل بعد إطلاق حزب الله صواريخ ومسيرات

الوكيل الإخباري- أصيب رجل في نهاريا بشمال إسرائيل، بحسب ما أفاد الإسعاف، بعد أن أطلق حزب الله صواريخ ومسيّرات تسببت أيضا في اندلاع حريق.

وقال الحزب اللبناني في بيان إنه في إطار التحذير لنهاريا، استهدفها مقاتلو حزب الله "بصلية صاروخيّة وبسرب من المسيّرات الانقضاضيّة".