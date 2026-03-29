الأحد 2026-03-29 11:57 م

إصابة عنصرين من اليونيفيل جراء قصف إسرائيلي بجنوب لبنان

الأحد، 29-03-2026 11:49 م

الوكيل الإخباري-   أصيب عنصران من قوات "يونيفيل" مساء اليوم الأحد جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة القصير جنوب لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل "بترا" في بيروت، إن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف مركز الكتيبة الإندونيسية في بلدة عدشيت بالقصير في قضاء مرجعيون، ما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح خطيرة.

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة