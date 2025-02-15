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إصابة قائد باليونيفل في هجوم قرب مطار بيروت

مناصرو حزب الله اعتدوا بالضرب على عناصر اليونيفل قرب مطار بيروت
مناصرو حزب الله اعتدوا بالضرب على عناصر اليونيفل قرب مطار بيروت
السبت، 15-02-2025 08:20 ص

الوكيل الإخباري-   بعد إحراق مناصرين لحزب الله اللبناني، ليل الجمعة، سيارة تابعة لليونيفل في بيروت على خلفية منع هبوط طائرات إيرانية في بيروت، علقت قوة الأمم المتحدة في لبنان على الحادث.

وقالت في بيان اليوم: "هذا المساء، تعرض موكب اليونيفيل الذي كان يقل قوات حفظ السلام إلى مطار بيروت لهجوم عنيف، وأُضرمت النيران في إحدى المركبات".

كما تابع البيان: "أصيب نائب قائد قوات اليونيفيل المنتهية ولايته، الذي كان عائدا إلى وطنه بعد انتهاء مهمته".

وأضاف: "صدمنا من هذا الهجوم الفظيع على قوات حفظ السلام التي كانت تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان خلال وقت عصيب".

واعتبر البيان أن "الهجمات على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب، ونحن نطالب السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق كامل وفوري وتقديم جميع الجناة إلى العدالة".

ختاماً قال البيان: "يواصل جنود حفظ السلام العمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، وفقا لولايتنا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701".

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