إصابة قائد منطقة شمالي الضفة في جيش الاحتلال بعبوة ناسفة

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الوكيل الإخباري- أصيب قائد جيش الاحتلال في منطقة شمالي الضفة الغربية المحتلة المسؤول عن العمليات العسكرية في منطقتي طولكرم وجنين، بجراح متوسطة الخطورة، في استهداف لآلية عسكرية في طولكرم، أقلت كذلك قائد فرقة "يهودا والسامرة" (الضفة) في الجيش الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأقر جيش الاحتلال بأنه "خلال عملية عسكرية في طولكرم، وقع انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية من نوع ‘دافيد‘ تواجد فيها قائد فرقة يهودا والسامرة، العميد يكي دولف، وقائد ‘لواء منشيه‘ (الفاعلة شمالي الضفة)، العقيد أيوب كيوف، الذي أصيب جراء الانفجار".



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قائد "لواء منشيه" أصيب بجراح متوسطة الخطورة ونقل لتلقي العلاج الطبي؛ وادعى أن "باقي أفراد الطاقم العسكري الذين كانوا في الآلية لم يتعرضوا لأي إصابة".