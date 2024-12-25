إصابة قائد منطقة شمالي الضفة في جيش الاحتلال بعبوة ناسفة

وأقر جيش الاحتلال بأنه "خلال عملية عسكرية في طولكرم، وقع انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية من نوع ‘دافيد‘ تواجد فيها قائد فرقة يهودا والسامرة، العميد يكي دولف، وقائد ‘لواء منشيه‘ (الفاعلة شمالي الضفة)، العقيد أيوب كيوف، الذي أصيب جراء الانفجار".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قائد "لواء منشيه" أصيب بجراح متوسطة الخطورة ونقل لتلقي العلاج الطبي؛ وادعى أن "باقي أفراد الطاقم العسكري الذين كانوا في الآلية لم يتعرضوا لأي إصابة".
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