إصابة كبير مستشاري وزير المالية الإسرائيلي في معارك جنوب لبنان

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الوكيل الإخباري- أصيب كبير مستشاري وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في معارك جنوب لبنان مع حزب الله . اضافة اعلان





ووفق موقع 0404 الإسرائيلي، أصيب شموئيل بوخريس، المستشار الأول لوزير المالية، خلال مواجهة في جنوب لبنان.



وأضاف أن “حالة بوخريس جيدة”.



وكالات