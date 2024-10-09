إصابة كبير مستشاري وزير المالية الإسرائيلي في معارك جنوب لبنان

ووفق موقع 0404 الإسرائيلي، أصيب شموئيل بوخريس، المستشار الأول لوزير المالية، خلال مواجهة في جنوب لبنان.
وأضاف أن “حالة بوخريس جيدة”.
وكالات
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