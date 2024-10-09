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إصابة كبير مستشاري وزير المالية الإسرائيلي في معارك جنوب لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 09-10-2024 11:25 ص
الوكيل الإخباري- أصيب كبير مستشاري وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في معارك جنوب لبنان مع حزب الله .اضافة اعلان


ووفق موقع 0404 الإسرائيلي، أصيب شموئيل بوخريس، المستشار الأول لوزير المالية، خلال مواجهة في جنوب لبنان.

وأضاف أن “حالة بوخريس جيدة”.

وكالات
 
gnews

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