 
الخميس 2025-03-06 08:15 ص
 

إصابة مدنيين وتدمير عدة مبان إثر إلقاء طائرة حربية 8 قنابل على منزل في كوريا الجنوبية

من مكان سقوط القنابل في كوريا الجنوبية
من مكان سقوط القنابل في كوريا الجنوبية
 
الخميس، 06-03-2025 07:21 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس أن طائرة عسكرية أسقطت على منزل 8 قنابل عن طريق الخطأ ما أدى لإصابة مدنيين في مدينة بوشون الشمالية في إقليم غيونغغي.اضافة اعلان


وقال سلاح الجو في بيان إن "ثماني قنابل متعددة الأغراض من طراز إم كي-82 أسقطت بصورة غير طبيعية من طائرة (كي إف-16) تابعة لسلاح الجو، وانفجرت خارج نطاق الرماية المحدد"، مبديا أسفه الشديد للحادث "الذي أسفر عن سقوط إصابات في صفوف المدنيين".

وأشارت السلطات إلى أنها تلقت بلاغا عن سقوط القذائف على منزل في المدينة التي تقع على بعد 43 كيلومترا شمال العاصمة سيئول، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص وتدمير عدة مبان.

ويجرى حاليا تحقيق للوقوف على ملابسات سقوط القذائف على المنزل، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

روسيا اليوم
 
 
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