إصابة مطار بن غوريون بـ"شظايا" إثر هجوم صاروخي إيراني

الأربعاء، 18-03-2026 08:18 م

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بأن مطار بن غوريون قرب تل أبيب أصيب بـ"شظايا" إثر هجوم صاروخي إيراني، من دون أن يحدد تاريخ ذلك.

اضافة اعلان


وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات تعرضت لأضرار جراء الهجوم.


ورفعت الرقابة العسكرية حظر النشر عن هذه الواقعة الأربعاء، لكنها لم تسمح بكشف تاريخها.


ونشر موقع "واي نت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" صورة تظهر ما يرجح أنه داخل طائرة خاصة صغيرة، وقد لحقت به أضرار وبدت عليه آثار حريق.


وهي المرة الأولى منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط، يعلن الجيش الإسرائيلي إصابة المطار الرئيسي للبلاد.


وأعلن الحرس الثوري مرارا إطلاق صواريخ في اتجاه المطار في إطار رد طهران على الهجمات التي تستهدفها.


وسقطت شظايا من الصواريخ الإيرانية أو الاعتراضية في مناطق مجاورة للمطار منذ بدء الحرب قبل نحو ثلاثة أسابيع.


وكانت شركة العال الإسرائيلية أعلنت الأربعاء تعليق الرحلات من وإلى نحو 30 وجهة دولية بينها برشلونة وبرلين وبودابست، في الفترة بين 22 آذار و28 منه. وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار "الإطار التشغيلي المقلّص والقيود الراهنة".


وأغلقت إسرائيل مجالها الجوي منذ بداية الحرب، قبل أن تستأنف العال وشركات طيران أخرى بعض الرحلات في ظل إجراءات وقيود أمنية صارمة.

 
 


وزير الخارجية السعودي: إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا

