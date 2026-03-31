إصابة "مواقع عسكرية" في غارات على وسط إيران

الوكيل الإخباري- أظهرت تحقيقات أولية أن غارات جوية في وسط إيران أصابت بعض "المواقع العسكرية"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء من دون تحديد موقعها.





ونقلت وكالة أنباء فارس عن أكبر صالحي، المسؤول الأمني في مكتب محافظ أصفهان، قوله إن "التحقيقات الأولية تشير إلى استهداف بعض المواقع العسكرية في أصفهان".



وأشار إلى أن حجم الأضرار والخسائر البشرية لم يتضح بعد.





