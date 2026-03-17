إصابة ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" قرب سلطنة عُمان

11:21 ص

الوكيل الإخباري- أصيبت ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" قبالة سواحل سلطنة عُمان دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت وكالة بحرية بريطانية اليوم الثلاثاء.





وقالت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية في منشور على منصة "إكس"، إن"ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لإصابة بمقذوف مجهول وهي راسية"، مبينة أنه "جرى الإبلاغ عن أضرار هيكلية طفيفة، ولم تسجل إصابات بين أفراد الطاقم".







