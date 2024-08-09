إصابة 10 جنود اسرائيليين بانقلاب شاحنة عسكرية

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة بانقلاب مركبة عسكرية تابعة للجيش قرب بلدة المطلة شمال إسرائيل، ما أدى إلى إصابة 10 جنود بجروح.



ولم تذكر الإذاعة الإسرائيلية حالة الجنود أو أي تفاصيل إضافية عن الحادث.



من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم إصابة ضابط من لواء ناحال بجروح خطرة خلال معارك وقعت أمس في جنوب قطاع غزة.



وبذلك يصل عدد مصابي الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 4284 مصابًا، بينهم أكثر من 639 في حالة صعبة.



أما عدد قتلى الجيش الإسرائيلي الإجمالي، فبلغ 689 قتيلاً منذ 7 أكتوبر، بينهم 329 قتلوا منذ انطلاق المناورة البرية في 27 أكتوبر 2023، وفق آخر تحديث لبيانات الجيش عبر الإنترنت.



في غضون ذلك، دوت صفارات الإنذار صباح اليوم الجمعة في مستوطنتي كريات شمونة والمنارة في الجليل الأعلى.



وكان حزب الله قد نشر فجر يوم الجمعة ملخصًا لعملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي خلال يوم الخميس، مشيرًا إلى أنه نفذ 8 عمليات ضد القوات الإسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.