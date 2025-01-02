إصابة 11 شخصا بإطلاق نار داخل ملهى ليلي في نيويورك - فيديو

وكشف مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحظات الأولى لوقوع الحادث وتواجد سيارات الدفاع المدني في موقع الحادث لإسعاف المصابين .
فيديو :
🚨#BREAKING: At this time, there is a significant police presence following the discovery of 11 people who were shot inside a nightclub.⁰— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 2, 2025
📌#Queens l #Newyork
Currently, numerous law enforcement officers are at the scene in Queens, New York, responding to a mass shooting inside… pic.twitter.com/F9BWDL0PcV
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