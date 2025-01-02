 
الخميس 2025-01-02 10:38 ص
 

إصابة 11 شخصا بإطلاق نار داخل ملهى ليلي في نيويورك - فيديو

من مكان الحادث في نيويورك
من مكان الحادث في نيويورك
الخميس، 02-01-2025 09:23 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب 11 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار جماعي وقع في ملهى ليلي في حي كوينز في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث إن حالة بعض المصابين وصفت بالحرجة بحسب ما تم نشره في وسائل الإعلام الأمريكية .اضافة اعلان


وكشف مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحظات الأولى لوقوع الحادث وتواجد سيارات الدفاع المدني في موقع الحادث لإسعاف المصابين .

فيديو : 
 
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