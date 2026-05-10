الأحد 2026-05-10 11:28 ص

إصابة 11 شخصا بانفجار زورق قبالة ميامي

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة "ميامي ديد" الأمريكية للإنقاذ من الحرائق أن 11 شخصا نقلوا إلى المستشفيات أصيبوا بانفجار زورق قبالة مدينة ميامي الساحلية .اضافة اعلان


ووفقا لمعلومات أولية من لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية، كان القارب المستأجر في خليج بيسكين بالقرب من منطقة "هولوفر ساندبار" عندما وقع الانفجار على متنه.

وذكرت وكالة ميامي ديد للإنقاذ من الحرائق في بيان أن أكثر من عشرين وحدة إنقاذ استجابت في فترة ما بعد الظهر و"وجدت عدة مرضى يحتاجون إلى عناية طبية"، وأضافت أنها نقلت 11 شخصا إلى المستشفيات.

ولم تقدم أي من الوكالتين أي معلومات عن حالة المصابين. وقالت لجنة الحفاظ على البيئة في الولاية إن التحقيق جارٍ في الحادث. وكان خفر السواحل الأمريكي من بين الطواقم التي استجابت للحادث.
 
 


