إصابة 11 شخصا بانفجار زورق قبالة ميامي

ووفقا لمعلومات أولية من لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية، كان القارب المستأجر في خليج بيسكين بالقرب من منطقة "هولوفر ساندبار" عندما وقع الانفجار على متنه.
وذكرت وكالة ميامي ديد للإنقاذ من الحرائق في بيان أن أكثر من عشرين وحدة إنقاذ استجابت في فترة ما بعد الظهر و"وجدت عدة مرضى يحتاجون إلى عناية طبية"، وأضافت أنها نقلت 11 شخصا إلى المستشفيات.
ولم تقدم أي من الوكالتين أي معلومات عن حالة المصابين. وقالت لجنة الحفاظ على البيئة في الولاية إن التحقيق جارٍ في الحادث. وكان خفر السواحل الأمريكي من بين الطواقم التي استجابت للحادث.
-
أخبار متعلقة
-
استهداف إسرائيلي لأكثر من 40 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان
-
لأول مرة منذ الحرب .. ناقلة غاز طبيعي قطرية تعبر هرمز
-
الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ
-
9 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وغارات قرب بيروت
-
استهداف ناقلة بضائع قرب الدوحة بمقذوف مجهول والتحقيقات جارية
-
12 قتيلاً بهجوم استهدف نقطة تفتيش للشرطة في باكستان
-
زلزال بقوة 5.8 درجة يهز منطقة في تشيلي
-
إسرائيل ترحل 2 من نشطاء أسطول مساعدات كان متجها إلى غزة