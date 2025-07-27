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إصابة 11 شخصا في حادث طعن بأحد المتاجر الكبرى بولاية ميشيغن الأميركية

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 27-07-2025 10:32 ص

الوكيل الإخباري-   تعرض 11 شخصا على الأقل للطعن في متجر وول مارت بولاية ميشيغن الأميركية الليلة الماضية، حيث أكدت الشرطة اعتقال مشتبه به بارتكاب الاعتداء.

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وبحسب وكالة أسوشيتد برس، قال مركز مونسون الطبي في بيان، "نؤكد أن 11 ضحية يتلقون العلاج حاليا" عقب الاعتداء الذي وقع في مدينة ترافيرس.


وأعلنت شرطة ولاية ميشيغن، أن السلطات تحقق في "حادث طعن" بمتجر وول مارت في مدينة ترافيرس، مضيفة أن "المشتبه به قيد الاحتجاز، والتفاصيل محدودة حاليا".


وتعد مدينة ترافيرس وجهة سياحية شهيرة بفضل قربها من بحيرة ميشيغن وغيرها من البحيرات العظمى.

 
 
gnews

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