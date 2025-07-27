إصابة 11 شخصا في حادث طعن بأحد المتاجر الكبرى بولاية ميشيغن الأميركية

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، قال مركز مونسون الطبي في بيان، "نؤكد أن 11 ضحية يتلقون العلاج حاليا" عقب الاعتداء الذي وقع في مدينة ترافيرس.
وأعلنت شرطة ولاية ميشيغن، أن السلطات تحقق في "حادث طعن" بمتجر وول مارت في مدينة ترافيرس، مضيفة أن "المشتبه به قيد الاحتجاز، والتفاصيل محدودة حاليا".
وتعد مدينة ترافيرس وجهة سياحية شهيرة بفضل قربها من بحيرة ميشيغن وغيرها من البحيرات العظمى.
-
أخبار متعلقة
-
ويتكوف: الأوضاع في سوريا في طريقها إلى التسوية
-
دخول مسيّرات إلى موقع محطة نووية يابانية
-
روبيو يكشف عن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة
-
اليونان تكافح حرائق الغابات في أنحاء البلاد وتخلي بعض القرى
-
واشنطن تدين إصدار مذكرات الاعتقال بحق نشطاء من هونغ كونغ
-
الأمطار الغزيرة تُجبر تايلاند وكمبوديا على وقف إطلاق النار مؤقتا
-
أردوغان يريد تسريع تنظيم لقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي
-
ترامب يتحدث مع رئيسي وزراء كمبوديا وتايلاند بشأن وقف الحرب