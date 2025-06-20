إصابة 12 شخصًا في قصف إيراني على حيفا واستهداف مباشر لمبنى في غوش دان

04:18 م

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الوكيل الإخباري- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 12 شخصًا على الأقل في مدينة حيفا، بعضهم في حالة حرجة، نتيجة القصف الصاروخي الإيراني المباشر على المدينة، وذلك ضمن موجة تصعيد غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل. اضافة اعلان





وفي تطور متزامن، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن صاروخًا إيرانيًا أصاب مبنى بشكل مباشر في منطقة غوش دان وسط إسرائيل، دون الكشف بعد عن حجم الخسائر البشرية أو المادية في الموقع.



من جهتها، أعلنت دائرة الإطفاء الإسرائيلية عن تسجيل أضرار واسعة وإصابات في المنطقة الوسطى من البلاد جراء القصف الإيراني، وسط جهود مكثفة لاحتواء الحرائق ومعالجة آثار الدمار.