إصابة 13 شخصا في هجوم روسي على أوكرانيا

الوكيل الإخباري- قالت السلطات في أوكرانيا اليوم الاثنين إن 13 شخصا أصيبوا وإن حريقا اندلع داخل دير كييف بيشيرسك لافرا الشهير عقب هجوم جوي روسي واسع النطاق ‌على العاصمة الأوكرانية، داعية السكان إلى الاحتماء.

اضافة اعلان