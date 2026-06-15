إصابة 13 شخصا في هجوم روسي على أوكرانيا

وذكر فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق تيليجرام أن الهجوم ألحق أضرارا بخطوط الكهرباء وترك نحو 140 ألفا من سكان العاصمة دون كهرباء، مضيفا أن بعض المنازل والسيارات اشتعلت فيها النيران بعد سقوط حطام طائرات مسيّرة عليها.
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