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إصابة 13 شخصا في هجوم روسي على أوكرانيا

إصابة 13 شخصا في هجوم روسي على أوكرانيا
إصابة 13 شخصا في هجوم روسي على أوكرانيا
 
الإثنين، 15-06-2026 08:22 ص

الوكيل الإخباري-   قالت السلطات في أوكرانيا اليوم الاثنين إن 13 شخصا أصيبوا وإن حريقا اندلع داخل دير كييف بيشيرسك لافرا الشهير عقب هجوم جوي روسي واسع النطاق ‌على العاصمة الأوكرانية، داعية السكان إلى الاحتماء.

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وذكر فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق تيليجرام أن الهجوم ألحق أضرارا بخطوط الكهرباء وترك نحو 140 ألفا من سكان العاصمة دون كهرباء، مضيفا أن بعض المنازل والسيارات اشتعلت فيها النيران ⁠بعد سقوط حطام طائرات مسيّرة عليها.

 
 


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