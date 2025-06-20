الجمعة 2025-06-20 07:54 م
 

إصابة 17 شخصا في القصف الإيراني لحيفا

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جانب من الأضرار
 
الجمعة، 20-06-2025 04:51 م

الوكيل الإخباري- ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن 17 شخصا أصيبوا في القصف الإيراني لمدينة حيفا، وبعض الإصابات خطيرة.

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ذكرت وكالة نور نيوز أن الحرس الثوري الإيراني استهدف مقر البث الميداني للقناة الـ14 في حيفا بصواريخ سجيل 3 بعد إنذار مسبق.

 

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الموجة 17 من الوعد الصادق 3 تضمنت قصفا مركبا بالصواريخ بعيدة المدى والثقيلة جدا.

 
gnews

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