إصابة 17 شخصا في القصف الإيراني لحيفا

الوكيل الإخباري- ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن 17 شخصا أصيبوا في القصف الإيراني لمدينة حيفا، وبعض الإصابات خطيرة.

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ذكرت وكالة نور نيوز أن الحرس الثوري الإيراني استهدف مقر البث الميداني للقناة الـ14 في حيفا بصواريخ سجيل 3 بعد إنذار مسبق.