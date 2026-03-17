الثلاثاء 2026-03-17 06:50 م

إصابة 200 عنصر من القوات الأميركية في الشرق الأوسط

قوات من الحرس الوطني الأميركي
القوات الأميركية
 
الثلاثاء، 17-03-2026 01:29 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن متحدث عسكري أميركي، الاثنين، إصابة قرابة 200 من عناصر القوات الأميركية في دول بالشرق الأوسط منذ بدء حرب إيران.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الكابتن تيم هوكينز إن "معظم هذه الإصابات طفيفة، وقد عاد أكثر من 180 عنصرا إلى الخدمة، بينما اعتبر عشرة في حالة خطيرة".
 
 


