إصابة 22 شخصا في حريق مبنى سنترال مركزي بالقاهرة

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن 22 شخصا على الأقل أصيبوا جراء حريق نشب الاثنين في مبنى سنترال رمسيس الحيوي بوسط القاهرة وشكا مواطنون في بعض مناطق المدينة من تعطل خدمات الاتصالات والإنترنت بسبب الحادث. اضافة اعلان





وذكر المتحدث حسام عبد الغفار أن معظم الإصابات ناجمة عن استنشاق الدخان.



وفي وقت سابق من اليوم، قالت الوزارة في بيان إن 17 سيارة إسعاف توجهت إلى مكان الحادث. ونشرت الوزارة أرقاما بديلة لخدمات الإسعاف في مختلف المحافظات في حال عدم تمكن المواطنين من الوصول إلى الخط الساخن الرئيسي.



وتحدث أشخاص عن عدم قدرتهم على إجراء مكالمات هاتفية، وجرى تسجيل انقطاع كبير في الإنترنت بعد اندلاع الحريق في المبنى.



وقالت مجموعة مراقبة الإنترنت (نت بلوكس) إن بيانات الشبكة أظهرت أن الاتصال على المستوى المحلي بلغت نسبته 62 %مقارنة بالمستويات العادية.



وقالت وزارة الطيران المدني في بيان "نتيجة لحدوث عطل مفاجئ ومؤقت في شبكات الاتصالات والإنترنت، شهدت حركة الطيران تأخيرات محدودة في مواعيد إقلاع بعض الرحلات".



وأضافت "وقد تم على الفور تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة لضمان استمرارية التشغيل، حيث يتم التنسيق لمغادرة جميع الرحلات دون إلغاء أي منها".



وذكر مصدر مصرفي وسكان أن بعض الخدمات المصرفية الرقمية، بما في ذلك بطاقات الائتمان وأجهزة الصراف الآلي والمعاملات الإلكترونية، تأثرت أيضا.



وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان إن الحريق "أدى إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات"، وذكر في بيان لاحق أنه "تمت السيطرة على الحريق وجاري إجراء عمليات التبريد اللازمة".