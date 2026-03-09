إصابة 32 مدنيا في البحرين بهجوم مسيّرات إيرانية

وأوضحت الوزارة أن المصابين نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة متابعة أوضاعهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
تتواصل تداعيات الهجمات الإيرانية على دول الخليج، حيث سجلت عدد من الدول العربية إصابات وخسائر مادية جراء استخدام طهران للصواريخ والطائرات المسيرة.
وأعلنت وزارة الداخلية القطرية بأن مستوى التهديد مرتفع، في حين سمعت أصوات اعتراضات في سماء الدوحة.
وأعلنت السعودية والكويت، مساء الأحد، تصديهما لصواريخ إيرانية، في حين دوت صفارات الإنذار في البحرين، على خلفية هجمات إيرانية ردا على الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.
