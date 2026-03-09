الإثنين 2026-03-09 08:47 ص

إصابة 32 مدنيا في البحرين بهجوم مسيّرات إيرانية

البحرين
البحرين
 
الإثنين، 09-03-2026 08:02 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة البحرينية فجر الاثنين، إصابة 32 مدنيًا جراء هجوم بطائرات مسيّرة إيرانية استهدف مناطق في البحرين.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن المصابين نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة متابعة أوضاعهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تتواصل تداعيات الهجمات الإيرانية على دول الخليج، حيث سجلت عدد من الدول العربية إصابات وخسائر مادية جراء استخدام طهران للصواريخ والطائرات المسيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية بأن مستوى التهديد مرتفع، في حين سمعت أصوات اعتراضات في سماء الدوحة.

وأعلنت السعودية والكويت، مساء الأحد، تصديهما لصواريخ إيرانية، في حين دوت صفارات الإنذار في البحرين، على خلفية هجمات إيرانية ردا على الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.
 
 


