إصابة 4 أشخاص جراء حريق ضخم في سوق أمريكي للأدوات المستعملة

الوكيل الإخباري- أصيب 4 أشخاص إثر حريق ضخم في سوق للأدوات المستعملة شمال مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية.

وقال مسؤولون إن إدارة الإطفاء في ليتل يورك استجابت مساء أمس الجمعة للحادث، الذي وقع بالقرب من الطريق السريع 45، ولم تعرف بعد أسبابه. وأظهرت مشاهد الطواقم وهي تكافح الدخان الكثيف عبر المنطقة التجارية، أين يقع سوق "تيا بانشا" للسلع المستعملة.

على إثر ذلك، تم نقل أحد رجال الإطفاء إلى المستشفى بسبب الحروق، ونقل آخر بسبب الإنهاك الحراري، فيما تمت معالجة موظف في مكتب قائد الإطفاء على عين المكان، وتم نقل رجل كان يتسوق إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان.