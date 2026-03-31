إصابة 4 أشخاص في دبي إثر سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض للدفاعات الجوية

05:25 ص

الوكيل الإخباري- أصيب أربعة أشخاص في دبي جراء سقوط "شظية" ناجمة عن عملية اعتراض للدفاعات الجوية، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في وقت مبكر الثلاثاء.





وقال المكتب على منصة إكس "تعاملت الجهات المختصة في دبي مع حادث حريق في منزل مهجور بمنطقة البدع نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض للدفاعات الجوية، وتم تسجيل 4 إصابات بسيطة لأشخاص كانوا موجدين بالقرب من المنزل" من تحديد مصدرها.





