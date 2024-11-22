إصابة 4 جنود إيطاليين في قصف على قاعدة لليونيفل في لبنان

وقالت ميلوني في بيان "بلغني بشديد الاستياء والقلق أن هجمات جديدة استهدفت المقر الإيطالي لقوة يونيفيل في جنوب لبنان وأصابت جنودا إيطاليين".
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