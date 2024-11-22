إصابة 4 جنود إيطاليين في قصف على قاعدة لليونيفل في لبنان

الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، الجمعة، أن 4 جنود إيطاليين أصيبوا بجروح طفيفة خلال "هجوم" جديد على قوة الأمم المتحدة الموقتة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل".

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