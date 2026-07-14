إصابة 4 عسكريين في الكويت باستهداف إيراني لقطعة تابعة للقوة البحرية

10:51 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية إصابة 4 من منتسبي القوات المسلحة، الثلاثاء، إثر استهداف إحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية، مؤكدة أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية والعلاج اللازم وأن حالتهم الصحية مستقرة. اضافة اعلان





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت الثلاثاء صاروخا باليستيا واحدا، و5 صواريخ جوالة، و33 طائرة مسيّرة معادية، وتم اعتراضها والتعامل معها.



وأضاف أن "العدوان الإيراني" أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، وسقوط شظايا في عدد من المواقع داخل البلاد، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية.



وأكد العطوان استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين الكويتيين والمقيمين.









